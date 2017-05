El romántico mensaje de Nicolás Vázquez por el cumple de Gimena Accardi

Nico Vázquez (39) le dedicó un romántico posteo en las redes sociales a Gime Accardi, que este 27 de mayo cumple 32 años.

Juntos desde hace casi diez años, la pareja de actores se casó en diciembre de 2016 para celebrar su amor, y ahora están de gira por el interior del país con El otro lado de la cama, la obra teatral que comparten.

“Qué decirte que no sepas. Son tantos años juntos. Tantos años de tantas cosas. Llegaste a mi vida y me la cambiaste para siempre”, comienza Nico en el romántico posteo.

“Gracias por darme tanto. Gracias por dejarme amarte también. Sos tan especial y única, sos distinta. Verte reír me transporta, me tranquiliza y me da felicidad. Solo quiero que seas feliz. Es uno de mis deseos favoritos”, le desea Nico a Gime.

“Feliz cumple, leona. Gracias por ser tan incondicional. Te amo todos los días un poco más. ¡Mereces lo mejor! ¡Haré lo posible para que rías así por siempre!”, finaliza el mensaje que el actor le dedicó a su mujer junto a una foto de recuerdo de sus vacaciones en la playa.