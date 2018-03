RR.PP involucrado en los abusos de Independiente quiso prostituir a una famosa

El relacionista público involucrado en la causa de los abusos de Independiente, habría intimado a famosas para que ejerzan la prostitución. Se trata se Leonardo Cohen Arazi quien fue señalado por Marian Farjat.

La ex Gran Hermano asegura que el RR.PP intentó prostituirla. “Leonardo ofreció prostituirme, a mi hermana también. Me sorprendió su propuesta, porque a él lo habían puesto a cargo de nosotros -los chicos de Gran Hermano- para que nos vendiera presencias”.

“Acababa de salir de Gran Hermano, no entendía nada y me dice ‘¿te gustaría hacer presencias íntimas con gente mía? Empresarios y gente grosa que te pueden ayudar’. Le dije que no entendía y que no me interesaba. Me dijo que no dijera nada, que quedara entre nosotros y me olvidara”, sostuvo en el canal América.

Además, la famosa sostuvo que su ex novio, Brian Lanzelotta, era amigo del relacionista público y sabía todo lo que éste hacía. Incluso Lanzelotta se enteró de la relación de Cohen Arazi con un menor perteneciente a un club de fútbol al que le dijo que tenía que tener sexo si quería progresar en el deporte.

Fuente: Rating Cero.