Se filtró la supuesta lista de temas que el Indio Solari tocará en Olavarría

El multitudinario show que dará el Indio Solari el 11 de marzo en Olavarría sigue teniendo distintos tipos de imprevistos. En primer lugar y por temas de salud, debió buscar un reemplazante para el baterista.

Días antes del show, se filtró de forma no deseada la lista de temas. Todo sucedió cuando Maximiliano Di Paolo, uno de los asistentes de Solari, publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que se lo podía ver en la sala de ensayo junto al guitarrista Gaspar Benegas y el tecladista Pablo Sbaraglia, y tras ellos la supuesta lista del próximo show de Olavarría.

Aunque la imagen fue borrada al poco tiempo, algunos fans lograron verla y mirándola ampliada, filtrar los temas que el Indio planea tocar en el recital.

El listado de canciones

Vencedores vencidos

Porco Rex

Sopa de lágrimas

Ramas desnudas

Un ángel para tu soledad

Queso ruso

Cruz Diablo

Nike es la cultura

Las increíbles andanzas del capitán Buscapina

Pedía siempre temas en la radio

Gualicho

Aquella solitaria vaca cubana

Semen Up

Chau Mohicano

Había una vez

A la luz de la luna

Scaramanzia

Preso en mi ciudad

Todos a los botes

Juguetes perdidos

Todo un palo

To beef or not to beef

Flight 956

Jijiji