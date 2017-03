Sean Lennon publicó una canción compuesta con Carrie Fisher

El músico Sean Lennon, hijo del célebre John Lennon y Yoko Ono, publicó en la plataforma SoundCloud la canción “Bird song”, co-escrita con la actriz Carrie Fisher, fallecida en diciembre pasado.

“Carrie y yo escribimos esta canción hace años. Cuando murió, sentí que tenía que grabarla. Esto es sólo una demostración sin mezclar, sólo tuvimos unas pocas horas para grabarla. Pero las letras que escribió conmigo son maravillosas”, escribió el hijo del ex beatle, al publicar la melodía.

La canción compartida es una balada, con un acompañamiento en piano y luego en guitarra, que hacia la mitad se asemeja a “Because”, el tema escrito por John Lennon e incluido en el disco Abbey Road, de Los Beatles.

Sean Lennon y la actriz que interpretó a la Princesa Leia en “Star wars” mantenían una relación amistosa desde hacía varios años, tal como quedó en evidencia con el mensaje enviado por el músico tras su fallecimiento.

Have you heard ‘Bird Song_R2’ by Sean Lennon 7 on #SoundCloud? #np https://t.co/yNvuVd2Onf

— Sean Ono Lennon (@seanonolennon) March 5, 2017