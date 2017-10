Sol Pérez: “Subir una foto desnuda no me hace gato, no por eso merezco que me violen”

Sol Pérez (23) celebró los dos millones de seguidores en Instagram con un baile muy caliente y una reflexión en la que asegura que le da tristeza que la agredan por subir fotos con poca ropa en las redes.

“Gracias por los dos millones”, arrancó su posteo en la red social, y luego siguió: “Una mujer no es una puta o una regalada por una foto o un video. Sacarte una foto tapada no te hace santa, no te hace buena persona o inteligente. Amo mi cuerpo, y no porque crea que es lindo, solo porque me quiero y me acepto como soy. Soy libre, vivo mi vida como quiero“.

“Es triste que mujeres insulten o agredan. Qué atrasados como sociedad si siguen creyendo que una mujer es trola por una foto o un video. Yo puedo subir una foto desnuda y eso no me hace un gato, una trola o por eso merezco que me violen. Me producen tristeza, y mucha mucha vergüenza”, siguió Sol, cansada de las constantes agresiones que recibe en las redes.

Por último, para cerrar se definió: “Soy Sol Pérez, estudiante de derecho con promedio 8 en la facultad (para los que piensan que soy una hueca), tengo el mejor trabajo del mundo y la mejor familia del mundo. Perdón si te molesta mi vida, yo soy tan feliz que no tengo tiempo de fijarme en la tuya. Besos y felicidad para todos”.

En menos de diez horas, el video de la participante del Bailando tuvo casi un millón de reproducciones y cientos de comentarios positivos.