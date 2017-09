Taylor Swift desplazó en streaming a “Despacito” de Luis Fonsi

La cantante estadounidense Taylor Swift batio récords de reproducciones vía streaming, donde alcanzó más de 10 millones de emisiones en un día en Spotify con su tema “Look what you made me do”.

El liderazgo de Taylor desplazó a “Despacito”, la melodía de Luis Fonsi, en el ranking de la revista Billboard, luego de 16 semanas de reinado.

Acorde a lo anunciado por medios estadounidenses, en la última semana, el corte de difusión del disco “Reputation”, que saldrá a la venta en noviembre, sumó 84,4 millones de reproducciones y acaparó las mayores ventas por descargas, con 353.000 mil en ese mismo lapso.

Con estos números, Taylor Swift se subió a los más alto del ranking Hot 100 de la revista Billboard, que incluye las reproducciones vía streaming y los datos de ventas.

La artista ocupó el lugar que durante 16 semanas fue del hit de Fonsi, otra marca récord en los 59 años de historia de este listado.