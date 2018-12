Tinelli: “Hay cosas que hicimos acá que no lo volveríamos a hacer”

La final del Bailando 2018 no solo dejó las emociones a flor de piel, sino también las autocríticas. El propio conductor del ciclo, Marcelo Tinelli, aprovechó la última gala para dar un breve discurso sobre el rol de la mujer en la sociedad y comparar este presente de empoderamiento femenino con situaciones pasadas de la televisión. “Hay un montón de cosas que uno hizo pero que hoy no las haría ni en ped…”, aseguró.

En dos momentos diferentes del programa, aunque con la misma seriedad y mirando fijo a cámara, destacó: “Hay un gigantesco cambio social que tiene muchísimo que enseñarnos. Un grito de Justicia, de igualdad, y no se puede ignorar más”.

Antes de que Jimena Barón y Mauro Caiazza inauguraran su paso en la pista, la actriz aprovechó para agradecerle a Tinelli por el espacio que le dio en Showmatch y la libertad que sintió para exponer sus ideas sin ningún tipo de filtro.

Con ese puntapié, el conductor dijo: “Le quiero agradecer a las mujeres por este cambio que estamos viviendo, para los que venimos de una generación diferente en donde un momento hicimos cosas que ahora no haríamos jamás”. Y explicó que “esto es no es una cosa sola de mujeres, todos queremos dejarles unas sociedad mejor a nuestros hijos”. Luego, resaltó que “esta lucha me hace pensar que somos hombres de otra generación, lo bueno es que tenemos que repensar, corregir. Escuchamos, aprendemos y seguimos aprendiendo”.