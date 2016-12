Todos los famosos en un sólo karaoke navideño

Un auto, un famoso y una canción. El programa “Carpool Karaoke” del presentador inglés de la CBS, James Corden, es un éxito mundial, con más de 24 millones de reproducciones. La Navidad unió a figuras internacionales como Mariah Carey, Adele, Elton John, Chris Martin y Lady Gaga, entre otros artistas, en un karaoke de lujo.

La invitada para el especial navideño fue Carey, a quien el conductor agradece en cámara por haberlo acompañado a hacer las compras navideñas. Luego, empieza el show y ambos entonan el inicio del clásico “All I want for Christmas is you”. Pero no eso no es todo: el especial incluyó la participación de muchas de las estrellas que pasaron por el programa durante el año: Demi Lovato, Nick Jonas, Selena Gómez, Gwen Stefani y The Red Hot Chili Peppers, entre otros nombres.