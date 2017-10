Tremendo cruce entre Beto Casella y Analía Franchín

Tras el escándalo de Ari Paluch y sus acosos sexuales, surgen fricciones por las repercusiones del caso. Hoy en “Los Ángeles de la Mañana”, mientras se debatía el enfrentamiento entre Luis Ventura y Beto Casella por este tema, Analía Franchín dijo “que le habían contado” que cuando Casella “le tocó las tetas a Maglietti en vivo, ella después del programa lloró”.

Frente a esto, Casella se comunicó con LAM y cruzó a la panelista al aire: “Tenés información falsa, Maglietti no lloró y son cosas muy jodidas para contar si no viste”.

Franchín le retrucó: “¿Vos viste el programa o te lo contaron? Yo dije que a mí me sorprendió cuando me lo contaron porque yo a ella la vi reírse, pero después por privado te puedo mandar el chat donde afirman que ella llamó llorando por lo que había pasado. Además, no lo vi pero tengo una fuente, ¿vos nunca contás cosas que no viste?”.

Beto Casella también le aclaró a Franchín otros dichos de ella, ya que la panelista había afirmado que Casella tenía en su equipo a una persona como Paluch y que había seguido trabajando: “Lo que vos contás, es una persona que tenía esa actitud afuera del canal, en el programa nunca hubo problemas por esto, me hacés quedar como si yo hubiera mirado para otro lado y yo hablé con él”.

A lo que Franchín le contestó: Ya sé, escucha bien lo que dije, porque decimos lo mismo, yo expresé que él había tenido problemas afuera, pero para una mujer es igual si la acosan en un lugar o en otro y todos tuvieron que convivir con él, aunque también sé que no era tu decisión que se quede o se vaya”,

En LAM habían pasado previamente una nota con Casella en la que él le respondía a Ventura, quien sostuvo que había “una operación” en contra de Paluch: “Que Ventura vuelva al sarcófago, porque cada vez que habla se embarra en su propio excremento. No todos tenemos un muerto en el placard ni andamos acosando mujeres. Me parece gravísimo relativizar los testimonios de las víctimas”