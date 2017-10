U2 celebrará 30 años del trascendental disco “The Joshua Tree”

La banda irlandesa U2 se presentará este martes y miércoles en el Estadio Único de La Plata dentro de la gira mundial “The Joshua Tree Tour 2017”, que celebra los 30 años de la edición del quinto disco de estudio del grupo.

Este material es el más exitoso de su historia y es considerado, de manera unánime por la crítica, como su mejor trabajo.

La placa contiene clásicos como “With or without you”, “I still haven’t found what I’m looking for” y “Where the streets have no name”, y que significó la segunda producción de la banda con el famoso productor Daniel Lanois.

Será la cuarta vez en su historia que el grupo integrado por Bono, en voz; The Edge, en guitarras; Adam Clayton, en bajo; y Larry Mullen Jr., en batería; visitará nuestro país, en donde ya se presentó en los años 1998, 2006, en la cancha de River Plate, y en 2011, en el mismo escenario en donde actuará el próximo martes y miércoles.

El show está previsto para las 21 y será antecedido a las 19 con la presentación de Noel Gallagher’s Hide Flying Birds, el proyecto del ex guitarrista y principal compositor de Oasis, y a las 18 por los locales Joystick.

“The Joshua Tree Tour 2017” se inició en mayo en Estados Unidos y Canadá, continuó en julio por Europa, regresó a Estados Unidos en septiembre y encaró en octubre su etapa sudamericana, con shows en México, Colombia por primera vez, y llegará a Chile y Brasil tras su paso por Argentina.

Fuente: Télam