Un ex Gran Hermano subió una foto con su novia, lo criticaron y respondió

El ex “Gran Hermano” Francisco Delgado compartió una imagen en Instagram con su novia Manuela Rentería, pero en la imagen hubo un detalle que llamó a varios seguidores la atención, y más allá de ser compresibles, lo llenaron de comentarios con críticas.

Delgado compartió una selfie con sus seguidores donde sale él junto a su novia en el baño, pero en la imagen se puede ver un detalle que los seguidores no dejaron pasar. Un”descuido” que incluye la imagen. “Todo MUY normal por aquí con @mnrenteria”, expresó él.

Lo cierto es que ante los comentarios que recibió esa imagen, el ex GH se volcó a Instagram con un nuevo posteo en respuesta a la repercusión que tuvo imagen.

“Acá no hay pezones. Acá hay dos personas que se ríen. Qué tienen para decir ahora los malintencionados de siempre”, arrancó Delgado.

“Tan retrograda y destruida puede estar la sociedad que en la foto anterior son cientos las personas escandalizadas por una teta? Una teta loco! No sean boludos, no sean tan oscuros y dejen de lastimar opinando con tanta barbaridad. Entre otras cosas leí de una mujer: “Después que no se quejen cuando las violan”, lanzó fuerte.