Una famosa conductora advirtió que si vuelve Cristina se va del país

Pamela David (40) fue entrevistada por Luis Novaresio en su programa de A24 y la conductora de América dejó un tendal de fuertes declaraciones. La mujer de Daniel Vila, uno de los dueños del grupo América, habló de la delicada situación social, económica y política que atraviesa la Argentina.

“A veces (el presidente, Mauricio) Macri me desconcierta muchísimo. Para mí todavía no cae en la realidad. Le deseo lo mejor, quiero ver buenos momentos y ojalá que así sea, pero pasa el tiempo y no solo no se ve, sino que todo empeora”, declaró. “Las decisiones que toma Macri son lo que quieren ser, creo que todavía no caen en la realidad. No creo que tengan malas intenciones, pero creo que no ven que esto es Argentina, me da esa sensación”, agregó David.

“Piensan en macro y no en el ciudadano de a pie. Le falta barrio, pueblo, le falta caminar. María Eugenia Vidal (gobernadora de Buenos Aires) y Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social de la Nación) me generan esa confianza, esas ganas de salir adelante. Les creo que les duele el dolor del otro. Me pasa eso con ellas, hago esa diferenciación”, remarcó sobre las mujeres del Gobierno.

En un momento de la charla se dio este diálogo:

-Qué te pasa respecto a tus hijos y… concretamente… ¿Decís sigo acá, me voy?

-¿Adónde?

-Irte de la Argentina…

-No me iría. No, no me iría… (suspira). Me preguntaste primero por mis hijos, y es un tema que hablamos y mucho. Me corriste con el tema de la inseguridad. A mí me preocupa. También la educación. Tengo la suerte de poder mandar a mis hijos a colegios divinos y que lamentablemente hacen una diferencia con otros chicos en cuanto a las posibilidades, ¿no? Y digo lamentablemente porque a su vez los aislan de la realidad… un montón de cosas que no están buenas que pasen. Pero dentro de lo que puedo, creo que es lo mejor. Amo mí país. En algún momento pensaba en irme para estudiar inglés, porque es una asignatura mía pendiente, y para que los chicos estudien. Pero irme a vivir, no, no me iría.

-¿Y si vuelve Cristina a la presidencia?

-¡Me voy! Ja, ja… Pero no vuelve. No, no vuelve. Creo que tenemos un límite.

-¿Estás segura?

-Sí, no vuelve. No podemos ser tan… Nos queremos, en el fondo, los argentinos.

Luego Pamela David agregó: “Cristina no es la culpable de todos los males, pero sí de muchos. Tiene una capacidad de liderazgo enorme que si lo hubiera aprovechado para el bien… Me dolía cómo imprimían en la sociedad un odio en un discurso. Me duele la gente que la quiere tanto y la sigue tanto que no se da cuenta. Fueron muchos años y adoctrinamiento. Al que pensaba diferente le pegaban desde todos lados”.

“Yo la ligo desde todos lados. Los trolls del macrismo son más graves que los del kirchnerismo. Tiene menos capacidad de daño, los otros eran pagados por el Estado, estaban a la vista y nadie hacía nada. Estos son más agresivos y más graves, pero los bloqueo y se terminan”, denunció la conductora.

Fuente: Ciudad.com