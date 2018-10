Con una polémica tapa, Florencia Peña graficó su postura a favor del poliamor

Aunque había dicho que no quería continuar exponiendo la intimidad de su relación con Ramiro Ponce de León (43), Florencia Peña (43) posó para la revista Gente y contó todo sobre el poliamor.

A sus declaraciones las acompañó con una producción de fotos súper sensual y muy polémica: en la tapa de la publicación se la ve rodeada de hombres y mujeres en lo que parece ser una orgía.

“Estoy explorando una nueva sensualidad”, es el textual de la actriz elegido como título por la revista. A ella se la ve de espaldas y en ropa interior, aunque sin corpiño.

“A los 43 dice que se cansó de ser infiel: ‘La culpa y la mentira siempre hacen sufrir’. En 2013 conoció a un hombre tan libre como ella: ‘Ramiro me enseñó a amar con verdad y decidimos compartirnos con otras personas’. Claves y confesiones de una mujer que renunció a la monogamia para vivir en poliamor”, se lee también en la portada de la revista.

Al hacerse pública la tapa, las redes sociales se llenaron de críticas. “Me copa que había dicho que no quería exponerlo…”, ironizó, por ejemplo, una usuaria de Twitter.

Otra fue mucho más dura: “Seré chapada a la antigua en este caso, pero posta me parece innecesario el título, la foto, todo. Y no por ser mujer, me parecería innecesario en un hombre también. ¿Qué necesidad hay de estar ventilando si te acostás con uno, una o muchos?”.

“Antes de contarlo, mejor vívanlo”, le sugirió una seguidora a Peña. “Qué ‘lindo ejemplo’ para los hijos, qué vergüenza les debe dar”, agregó otra, entre los cientos de comentarios que inundaron las redes con calificativos como “ridícula” y expresiones del tipo “qué pena, la admiraba pero ya no”.