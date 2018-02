Vuelven las Spice Girls

Desde hace unas horas, una fotografía, desató todo tipo de rumores y especulaciones sobre una posible vuelta de las Spice Girls. La artistas confirmaron a través de un comunicado que esto es verdad y que regresarán a los escenarios.

Se trata de Emma Bunton, Mel C, Mel B, Victoria Beckham y Geri Haliwell, quienes en la década del 90 formaron las Spice Girls, pero tras unos años se separaron. Hoy hicieron oficial algo que sus fans llevaban esperando desde hace mucho. “Es el momento adecuado para explorar nuevas e increíbles oportunidades que una vez más abarcarán nuestra esencia original, al tiempo que reforzarán nuestro mensaje de empoderamiento femenino para las generaciones futuras”, han publicado.

Tras una reunión que se produjo en el salón de casa de Geri y un selfie de las cinco que está dando mucho de que hablar, las integrantes del grupo han utilizado sus respectivas redes sociales para compartir la emoción de este reencuentro con sus seguidores.

Muchos besos! Emocionante”, ha escrito la esposa de David Beckham en su Instagram junto a las etiquetas #girlpower (el poder de las chicas) y #friendshipneverends (la amistad nunca termina –y también el nombre de una canción de 2007 de la banda británica–). Emma y Geri también han publicado la misma imagen en sus respectivas redes sociales.

La ‘girl band’ ha confirmado, al fin, lo que ya apuntó hace unos días el tabloide The Sun, que habrá regreso de las chicas más picantes de los noventa, aunque todavía no se han revelado los detalles de esta vuelta. Se especula con la publicación de un álbum recopilatorio con sus mejores temas y un especial de televisión. The Sun señala que lo que seguro que no ocurrirá es verlas en una gira completa.

Entre otros rumores, también se dice que cada una de ellas podrá recibir alrededor de 17 millones de dólares (algo más de 13 millones de euros) por el nuevo contrato. Y es que la última aparición de la banda fue en 2012 durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres. Seis años más tarde, su regreso como banda está más cerca.

