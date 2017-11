Will de Stranger Things fue internado de urgencia

Noah Schnapp, el chico de 13 años que interpreta a Will en la popular serie de Netflix, usó sus redes sociales para dar una noticia que preocupó a todos sus fanáticos. Durante los últimos días, tuvo que estar ausente de compromisos sobre Stranger Things por un problema de salud.

Luego, se enfermó de una fuerte gripe y terminó internado de urgencia en el hospital. Por ese motivo, no pudo asistir a un evento al que iba a ir con el resto del elenco en el Times Square.

A través de Twitter, Noah contó lo que le había sucedido y compartió una foto en la que se lo ve en la camilla del hospital, mientras intenta recuperarse.

Hi GMA and ST fans! Sorry I am missing this! Life imitating art 😷 Nothin’ serious but bummed I won’t make it. Have fun tomorrow! pic.twitter.com/j0M5ZuaKVg

— Noah Schnapp (@noah_schnapp) October 31, 2017