Entre Xuxa y Tinelli: ¿Hubo romance?

Era el año 1991 cuando Xuxa debutó con su programa “El show de Xuxa” y se convirtió en un éxito en toda Latinoamérica.

En medio de la locura por la rubia llegó a Ritmo de la noche conducido por Marcelo Tinelli y el flechazo entre ambos fue inmediato. Desde entonces, la existencia de un romance entre ellos se transformó en uno de los mitos del mundo del espectáculo.

Pasaron 27 años y por primera vez, Xuxa contó su verdad sobre su relación con el conductor e incluyó una insólita anécdota.

“Nunca en mi vida yo lo besé. Nunca lo toqué. Una vez él vino a verme al departamento que yo alquilaba. Entonces intentó darme un beso en el sillón y, cuando se me vino encima, se cayó una lámpara que hizo tanto ruido que tuvimos que parar. Nunca llegó ni al beso… Se creó todo ese misterio porque yo estaba sin novio y él tenía una mujer detrás de la otra”, declaró la conductora.

Ademas, admitió que tiempo después de aquel episodio fue ella la interesaba en Tinelli: “Me gustaba y tenía ganas. Por momentos más que otros, me parecía un hombre atractivo. Pero no pasó. Después, hace unos ocho años, hablábamos mucho por Skype y entonces le dije: ‘Vení, ya que todo el mundo habla de que estuvimos juntos, podríamos estar’. Y no vino”.

Actualmente, Xuxa está en pareja con Junno Andrade mientras que Tinelli mantiene su familia ensamblada con Guillermina Valdés desde 2012.

FUENTE: MINUTO UNO.