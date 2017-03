Ya no se esconden: Fede Bal y Laurita Fernández están a full

Fede Bal y Laurita Fernández viven su mejor momento. Tras ocultarse durante todo el verano, los ex amigos decidieron blanquear su noviazgo. Y, como era de esperarse, no tardaron en aparecer las primeras fotos y mensajes románticos.

Las ventas online cobran cada día más fuerza debido a la rentabilidad del negocio. La seguridad en el e-commerce es un factor decisivo: genera confianza y fidelidad en los compradores.

“Nos merecemos una chance”, aseguraron en la tapa de la revista Gente, en la que el martes blanquearon su romance. Tras esta situación, que generó mucho revuelo en el ambiente del espectáculo, el actor utilizó sus redes sociales para dedicarle un tierno mensaje a su flamante novia en el marco del día de la mujer.

Feliz día a mi mujer preferida pic.twitter.com/wTnaBbYMoU — Federico Bal (@balfederico) 9 de marzo de 2017

“Feliz día a mi mujer preferida”, escribió Fede, junto a una foto de ellos dos muy acaramelados. Los chicos aprovecharon la tarde/noche del miércoles para dar unas vueltas y se sacaron algunas fotos. Ahora no tienen ningún problema en mostrarse juntos y casi a los besos.

“No está el título, pero ninguno va a salir con otro, hay exclusividad. Veremos cómo sigue, si no funciona, no salimos más y listo”, detalló Laurita en diálogo con Los ángeles de la mañana. De esta manera, dejó abierta la posibilidad de que la relación no fluya.

Además de publicar esta dedicatoria junto a la foto, Fede también “fijó” un tweet para Laurita: “Sonreí, te queda hermoso”.

A pesar de que el actor utilizó su Twitter para dedicarle un tierno mensaje, Laurita no siguió sus pasos. La bailarina prefirió no publicar nada con su ¿nuevo? novio: sólo subió imágenes sobre un back de fotos para una marca de indumentaria femenina.

La historia detrás del blanqueo

El actor y la bailarina sabían que Tinelli los quería tener en su programa este año. Y tenían pensado un plan para mantenerse en el tiempo y volver a ganar el certamen. Según pudo saber BigBang, Bal y Fernández iban a participar de la primera fase del Bailando, es decir que iban a bailar los primeros meses del año. Pero al final todo cambió: participarán de la segunda fase.

Estos cambios perjudicaron la estrategia de Fede y Laurita ¿Por qué? Ellos pensaban confesar su romance en el programa de Tinelli, pero al cambiarles las fechas, se dieron cuenta que tenían que blanquear antes. Ya no podían esconderse mas, las cosas se estaban yendo de las manos.

Al no poder utilizar el programa más visto de la televisión argentina, buscaron un “plan B” Entonces blanquearon su romance en la tapa de esta revista.

Fuente: BigBang News