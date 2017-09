l igual que sucede en el mundo de los cómics de DC, la cadena The CW le tomó el gusto a los crossovers entre sus series y ya prepara el nuevo evento de las cuatro series de superhéroes que emite y que se pueden seguir por el canal Warner.

Así, Supergirl, The Flash, Arrow y Legends of Tomorrow se cruzarán el próximo mes de no­viembre en “Crisis en Tierra – X”.

El centro de la acción se situará durante la boda de Barry Allen e Iris West, protagonistas de The Flash, cuando se reunirán los héroes de Arrow con el “arquero esmeralda” a la cabeza para celebrarla e irrumpirán en ella sus dobles malignos que habitan la Tierra – X, un universo alternativo en el que los nazi ganaron la Segunda Guerra Mundial. El plan letal es destruir a todos los superhombres de un solo golpe.

“Crisis on Earth – X”, título original de la saga, empezará a emitirse el lunes 27 de noviembre en Supergirl y, a continuación, en Arrow. Pos­teriormente, el desenlace se podrá ver al día siguiente en The Flash y Legends of To­mo­rrow. Aunque desde la productora no especifican nada sobre esta “Tierra – X”, conocida en los cómics también como Tierra – 10, un mun­do en el que Kal-L de Krypton aterrizó en los sudetes checoslovacos durante la ocupación nazi en 1938, donde se convierte en Overman, una versión alternativa de Super­man.

El evento televisivo evoca los clásicos crossovers entre la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia, incluso las fotos que comenzaron a circular por las redes sociales oficiales de las series dan pistas de todos los personajes que aparecerán durante el cruce de personajes. Esto incluye el debut de The Ray, el héroe gay con poderes lumínicos.