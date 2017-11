La nueva aventura de Mario

Después de la buena recepción que tuvo su consola híbrida Switch, Nintendo con­firmó que el éxito de ventas también acompañó a Super Mario O­dyssey, que alcanzó las dos millones de unidades vendidas durante los tres primeros días en el mercado. Estas cifras alcanzan tanto a las co­pias física y digitales del título protagonizado por el emblemático plomero italiano como aquellas que acompañan al equipo hogareño y portátil de Nintendo.

El impacto es tal que la compañía asegura que Super Mario Odyssey está presente en el 30 por ciento de las consolas Switch vendidas a la fecha. Según estimaciones, existen en el mercado unas 7 millones de unidades de la Nintendo Switch.

De esta forma, Super Mario Odyssey va camino a convertirse en el título más exitoso de la Nintendo Switch y tiene todo para desplazar a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que lleva a la fecha unas 4,7 millones de unidades vendidas.

A su vez, Nintendo aprovechó para anunciar que Super Mario Run, la primera versión del juego adaptado para dispositivos móviles, tuvo unas 200 millones de descargas, una cifra que aún no satisface los ingresos esperados por la compañía por un título gratuito con compras integradas. Por su parte, el regreso de la consola retro Super Nintendo Classic Edition tuvo 2 millones de unidades vendidas.

Los números respaldan la expectativa que tuvo Nintendo por la consola Switch, con 1,5 millones de unidades vendidas en la primera semana de venta en marzo. A su vez, la compañía prevé dejar atrás los malos resultados de su antecesora, ya que espera que la Switch venda más en su primer año que la Wii U en un lustro.