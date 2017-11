No puedes salvar el mundo solo

A Warner le sigue costando consolidar su universo de superhéroes, que dio inicio con “El hombre de acero” de 2013, intentó acelerarlo con la criticadísima película “Batman vs Superman” de 2016, desconcertó a medio mundo con “Escuadrón Suicida”, también del año pasado, y recuperó un poco de camino este mismo año con la taquillera “Wonder Woman”.

Desde el último jueves, en todos los cines argentinos comenzó a exhibirse la esperada “Liga de la Justicia”, que trata de ser el elemento que cohesione a todos los personajes, algunos que todavía no eran presentados en la gran pantalla y realmente se nota, pues quienes no son lectores de comics se pueden encontrar un poco perdidos.

No obstante, la trama de la película es sencilla: en esta ocasión, Batman es el encargado de formar un superequipo para combatir el mal que está por llegar. Lo acompaña Wonder Woman, pero el resto de personajes no tienen un trasfondo previo. Entonces, el film sirve para darlos a conocer. Los elegidos son Aquaman, Cyborg y Flash, quizás el protagonista de las mejores escenas de acción, aunque lejos del también velocista Quicksilver perteneciente a los X-Men.

De todas maneras, las tramas de los debutantes funcionan bien y son más que interesantes.

El problema lo tiene el argumento central, que resulta ser un relato plano y lleno de lugares comunes en este tipo de cine.

El tono oscuro y serio de los largometrajes antes mencionados desapareció en gran medida y aunque este hubiese sido un punto positivo, lo cierto es que tampoco logra entretener como lo hacen las películas de la competidora Marvel.

Párrafo aparte merece la mención de la vuelta de Superman, que reaparece en el momento justo para recordarnos que sin él, su fuerza y su moral, no hay salvación posible del mundo.

En general, Liga de la Justicia es una película plagada de efectos especiales, con buenas peleas y villanos que siguen siendo lo más flojo del universo DC y en general de los films basados en superhéroes.