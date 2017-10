Una miniserie de terror en streaming basada en hechos reales

Amazon presenta su nueva obra original, Lore, precisamente para Halloween. La serie de seis capítulos se inspira en el popular podcast del mismo nombre. El programa narraba relatos de terror, fantasmas, brujas y asesinos que tienen base histórica además de un desarrollo ficticio.

Un elenco de actores recrea las espeluznantes historias en las que se mezcla realidad e imaginación, que envuelven de lleno al espectador en un ambiente auténtico de terror.

Creada por Aaron Mahnke, Lore es una serie producida por Gale Anne Hurd (The Walking Dead) junto a Ben Silverman (The Office) y Howard T. Owens (The Biggest Loser).

Información técnica

Primera temporada: 6 capítulos de 60 minutos

Creada por Aaron Mahnke

Protagonistas: Haley Finnegan, Caroline Arapoglou y Mark Ashworth

Lenguajes disponibles: inglés (idioma original)