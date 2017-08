Vuelve the punisher

La simbiosis entre los cómics y las películas primero y con las series después, amplió el universo de los superhéroes hacia un público que comúnmente no acostumbraba a consumir este tipo de productos.

Eso pasó durante la primera temporada de la serie Daredevil, en la que se pudo ver con éxito la inclusión de The Punisher (El Castigador), el antihéroe oscuro de Marvel cuyo único propósito es vengarse de la mafia que asesinó a su familia. Y, de paso, de todos los delincuentes que se crucen en su camino. Y para esto utiliza dos herramientas: un impresionante arsenal de armas y su preparación como exmarine de Estados Unidos. Así, Frank Castle, interpretado en la pantalla por el actor Jon Bernthal (recordado también por haber sido Shane Walsh en The Walking Dead) desarrolló un personaje sombrío y de rasgos duros.

Tal fue el éxito del crossover, que Netflix no dudó en darle a Punisher su propia serie, que se suma a la propuesta de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist, estos últimos cuatro reunidos también en The Defenders, que comenzó a emitirse este mes por la pantalla del servicio de streaming. The Punisher está previsto que se estrene en noviembre próximo y promete ser una serie llena de acción.

EL ORIGEN

El personaje original de Frank Castle, alias The Punisher, fue creado en 1974 por los dibujantes John Romita Sr. y Ross Andru, así como por el guionista Gerry Conway, apareciendo en cómic por primera vez en febrero de ese año, en el número 129 de The Amazing Spider-Man de Marvel.

La naturaleza brutal de Punisher para matar como la fidelidad hacia su esposa asesinada, lo hicieron un gran personaje en los cómics y uno de los favoritos de todos los tiempos.