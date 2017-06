Una ex participante de Cuestión de Peso creo su marca de ropa y lucha por el cumplimiento de la Ley de Talles

Mariana Petracca, hace 11 años participó del programa televisivo “Cuestión de Peso”, el cual le cambió la vida. Hoy, creó su propia marca de ropa “Cuerpo de mujer” y trabaja activamente con la Ley de Talles para lograr la inclusión.

La joven contó que, a raíz del programa, pudo conocer muchas historias de personas que sufren la obesidad y el sobrepeso. “La obesidad le deja a la gente huellas imborrables”, dijo Petracca. Habló de las marcas físicas y las emocionales.

Además, Petracca hizo hincapié en la realidad de muchos hombres y mujeres que no encajan en el molde de la moda. “Es muy frustrante no conseguir la ropa que uno busca porque en los locales no se respeta la Ley de talles”, señaló. La joven aconsejó: “si alguien no consigue el talle adecuado debe denunciar a Defensa del consumidor