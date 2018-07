Qué chances tiene Pitana de dirigir la final del Mundial

Néstor Fabián Pitana, el misionero nacido en Corpus Christi hace 43 años, es uno de los árbitros “mimados” por la conducción arbitral de la FIFA: el italiano Pierlugi Collina y el suizo Massimo Busacca. Lo apodaron “La Roca” por su fortaleza física y porque no se deja intimidar por los jugadores.

​Dirigió ochos partidos mundialistas, hasta ahora. Cuatro en la cita de Brasil 2014 y otros cuatro en esta de Rusia 2018. Cumplió una correcta actuación en Francia 2-Uruguay 0 y es uno de los candidatos para dirigir la final de la presente Copa del Mundo. ¿Repetirá lo que consiguió Horacio Elizondo en Alemania 2006? Elizondo (fue juez en 5 partidos en ese torneo) jugó el partido inaugural (Alemania 4 -Costa Rica 2) y la final Italia 1-Francia 1 ( 5-3 los italianos en los penales) en la que expulsó a Zinedine Zidane por un cabezazo a Fabio Materazzi.

No fue un partido fácil el que le tocó arbitrar en Nizhny Novgorod. Pero lo sacó adelante con autoridad y sin complicarse la vida. En el primer tiempo, marcó la cancha con dos advertencias. Primero, a los doce, gritó para que escucharan uruguayos y franceses: “¡Basta de quejarse!”. Fue tras un foul de Umtiti a Luis Suárez. “No se agarren porque los veo con el VAR”, fue la seña clarita con sus extensos brazos, advirtiendo al mismo Umtiti y al ex Boca, Rodrigo Bentancur.

Sacó dos tarjetas amarillas. A los 32, amonestó a Lucas Hernández por el agarrón a Nandez, a quien le rompió la camiseta celeste (Pitana lo mandó afuera a cambiarse la indumentaria). Y a los 38, fue para Bentancur por un “hachazo” abajo a Tolisso. Las dos situaciones fueron correctamente sancionadas. De esa falta del uruguayo nació el gol de Varane (magnífico cabezazo esquinado) tras el tiro libre ejecutado por la zurda mágica de Griezmann.

Los uruguayos, en las redes sociales (no en la cancha), remarcaron un penal no sancionado al final de esa primera etapa. Pitana (ni sus asistentes, incluidos los del VAR) no vieron el agarrón de Giroud al pantaloncito negro de Godín. Ahora, los futbolistas -mañosos- no tironean las camisetas; agarran a sus rivales de los pantaloncitos…

En el segundo tiempo, su intervención más caliente fue a los 22 minutos. Mbappé se tiró fingiendo un golpe, Godín se lo recriminó y “Cebolla” Rodríguez quiso copar la parada. Fue un tumulto resuelto con dos tarjetas: amarilla para el delantero de PSG y para el ex mediocampista de Independiente. Hubo un mini encontronazo entre Pogba y Nandez que, quizás, debió seguir idéntico camino. En total, Pitana sacó cuatro tarjetas amarillas, que suman 12 en sus cuatro encuentros dirigidos en Rusia: 2 en Rusia 5-Arabia Saudita 0, 5 en México 0-Suecia 3 (su actuación más discreta) y 1 más en el triunfo por penales 3-2 de Croacia a Dinamarca (habían empatado 1 a 1).

¿Con quién compite Pitana en su candidatura para dirigir la final? El iraní Alireza Faghani es uno de los más altos puntajes de la FIFA. También están bien ranqueados el holandés Björn Kuipers en su segundo Mundial (Faghani solo fue cuarto árbitro hace cuatro años en Brasil) y el serbio Milorad Mazic. Incluso, el brasileño Sandro Ricci tiene chances, siempre y cuando la selección de Tite no sea uno de los finalistas.

Más aún: si Brasil juega la final, ¿aceptará que el árbitro sea argentino? La historia manda: el brasileño Romualdo Arpi Filho dirigió la final de 1986 cuando Argentina levantó la Copa en México ante Alemania. ¿Y si lo usa como “cábala”?

Fuente: Clarín