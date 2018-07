Humberto Grondona: “Mi papá nunca hubiera contratado a Sampaoli”

Lo dijo antes, durante la participación de Argentina en el Mundial y lo reiteró ahora. Humberto Grondona no se cansa de afirmar que su papá nunca hubiera contratado a Jorge Sampaoli. “Mi papá elegía a entrenadores campeones y del medio local. Nunca hubiera pagado una rescisión como la de Sampaoli. Además, mi padre elegía técnicos de acá, no de afuera”, contó.

En declaraciones a Super Deportivo, por Radio Trinidad (97.9) de Santa Fe, el hijo mayor del fallecido Julio Humberto Grondona reiteró: ” Mi viejo, directamente, a Sampaoli no lo hubiera contratado. Mi padre contrataba al último campeón. Lo de Maradona fue una excepción, porque el siempre decía que quería entrar al predio con Diego. Sampaoli no sabía quien era, no lo hubiera contratado porque era un técnico de afuera y jamás hubiera pagado una rescisión de contrato tan alta, mas allá de que fuera el mejor del mundo. Hubiese contratado a un entrenador que estaba trabajando en Argentina”.

Añadió Grondona hijo: “Mi papá lo sostuvo a Bielsa porque el plantel lo quería y él te aseguraba una clasificación al Mundial. No sé si esto que está pasando tiene solución. Quiero creer que solamente fue una experiencia negativa”.

Con respecto a las responsabilidades de la actual dirigencia de la AFA, el ex DT de los Juveniles y de Arsenal de Sarandí no dudó en afirmar: “Tiene que haber un responsable. Yo veo que operan los mismos. Que el amiguismo, que ponen y sacan… Ahora hay mucho más amiguismo que antes. Y hay cuestiones económicas turbias. Ojalá expliquen por qué llegó Sampaoli. En una cuestión normal, nunca hubiera llegado”.

Seguidamente acotó: “Si mi viejo volvería a vivir, se mete de nuevo. Chiqui Tapia no aprendió. Mirá que compartieron cosas y no aprendieron nada. No era “grondonista”. Tendrían que rodearse con la gente que sabia. Tapia, desde el Ascenso, logró ganar la elección porque nadie se presentó. Mi papá nunca se hubiera imaginado a Tapia como presidente de la AFA”.

Por último, destacó una materia pendiente de su padre para elegir a un entrenador en la Selección Argentina. “Si había un director técnico que mi papá siempre quiso para dirigir la Selección Argentina fue el Pato Pastoriza. Pero cuando estuvo cerca de serlo, falleció”.

Fuente: Clarín