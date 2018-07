Los mejores memes de la final del Mundial

Francia es el flamante campeón del Mundial de Rusia 2018, tras vencer a un seleccionado revelación como lo fue Croacia.

Tal como sucedió a lo largo del torneo, los memes inundaron las redes sociales. La intervención del VAR y la actuación del árbitro argentino Néstor Pitana fueron el objetivo de las burlas.

Mbappe at 19 vs Me at 19 pic.twitter.com/eWsWmSUaKS

— Troll Football (@TrollFootball) 15 de julio de 2018