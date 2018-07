Los memes de la derrota uruguaya apuntaron a Muslera

El vecino país, Uruguay quedó eliminado después de enfrentar a uno de los candidatos, Francia.

Clave para la derrota charrúa fue un error del arquero Fernando Muslera para sentenciaron a los sudamericanos. Claro está que esa equivocación no pasó desapercibida en las redes sociales.

Fernando Muslera goalkeeper gloves for sale. Used in FIFA World Cup quater-final! #uru #fra #worldcup pic.twitter.com/V9JEQQZdy3

— Rudén (@M_Ruden) 6 de julio de 2018