Neymar le pidió perdón a los hinchas tras la eliminación

Neymar no pudo cumplir su sueño y de esta manera la Verdeamarelha no pudo llegar a su sexta Copa del Mundo. El 10 de Brasil no jugó un gran mundial y como consecuencia su selección se quedó en cuartos de final tras perder contra su par de Bélgica.

“Puedo decir que es el momento más triste de mi carrera, es un dolor muy grande porque sabíamos que podíamos llegar, sabíamos que teníamos condiciones para más, de hacer historia… pero no pudo ser. Difícil encontrar fuerzas para querer volver a jugar al fútbol, pero tengo la seguridad que Dios me dará la fuerza suficiente para enfrentar cualquier cosa, por eso nunca dejaré de agradecer a Dios, aun en la derrota. Estoy muy feliz de ser parte de este equipo, estoy orgulloso de todos. Interrumpieron nuestro sueño, pero no nos lo sacarán de nuestra cabeza y de nuestros corazones”.