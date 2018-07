El padre del Pipita Higuaín cuestionó a Jorge Sampaoli

Cuando todavía está fresco el dolor de la eliminación del último sábado en Kazán por los octavos de final del Mundial, apareció una fuerte crítica de Jorge Pipa Higuaín, ex futbolista y padre del Pipita, por el planteo que se realizó en el último partido ante Francia.

“No sé por qué jugó sin 9, no estoy en la cabeza de Sampaoli. Pero tiene dos 9 (Higuaín hijo y Agüero) con 300 goles cada uno. Si no te gusta alguno pone al otro. Pero jugamos con falso 9 y terminamos con Enzo Pérez (volante) cumpliendo esa función”.

“En Croacia Mandzukic no venía haciendo goles pero sigue jugando. Lo mismo pasaba en la época en que teníamos a Batistuta y Crespo, dos 9 de gran nivel. Pero uno de los dos jugaba, no podés jugar sin 9”, continuó el Pipa en Animales Sueltos, el programa de Alejandro Fantino en el canal América.

En cuanto a los problemas defensivos que mostró el equipo, Higuaín explicó: “Cuando Mbappé (autor de dos goles ante Argentina y figura del partido) estaba en el Monaco y jugaban contra la Juventus (club donde juega uno de sus hijos) se armó un plan para que el francés no pueda desarrollar su juego. En ese momento el DT del equipo italiano lo bloqueó. Nosotros no pudimos”.

​”No voy a juzgar la capacidad de un profesional, no soy quién. Pero creo que si se sienta a ver los partidos puede reconocer algún error más. Yo prefiero jugar con línea de 4. La línea de 3 tiene que estar muy trabajada” arrancó. Y consideró además: “Es normal en el fútbol que los jugadores te planteen que no están cómodos con un sistema o con sus posiciones, no lo veo mal”.

Sin embargo, respaldó al técnico en un aspecto: “Lo que comparto con Sampaoli es que no tuvo tiempo para trabajar, es un evento muy importante que requiere mucha preparación”

Por otra parte, también defendió a Lionel Messi: “A él se le pide demasiado, se tienen que involucrar los compañeros. Pero tienen que estar en un nivel parejo”.

Con respecto al criterio de la AFA para elegir entrenadores, Higuaín se mostró muy crítico: ​”Para decidir los técnicos hay que estudiar muchas cosas, sobre todo el liderazgo que tienen. Acá faltan técnicos maestros en las inferiores, tanto en los clubes como en la Selección. Antes de Menotti y Bilardo nos comíamos 6, 7 goles por partido en los torneos competitivos”.

“Cuando yo llegué a River en el 88 había grandes técnicos en las inferiores. Ahora ponen desconocidos, nadie sabe quienes son. Pasa en todos los clubes del país”, siguió.

Para cerrar elogió a Óscar Tabárez (DT de Uruguay) y a José Néstor Pekerman (DT de Colombia), dos entrenadores con gran trayectoria. “Estos se comunican con los jugadores, transmiten buenas ideas, tienen equipos competitivos. Es mentira que el técnico tiene que correr atrás de los jugadores. Esta clase de personas enseñan demasiado a los jugadores”.

Fuente: Clarín