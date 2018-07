Sampaoli volvió en un avión de los Rolling Stones y estallaron los memes

El entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, llegó este miércoles por la mañana al país luego de la eliminación del seleccionado en el Mundial que se está disputando en Rusia.

Sampaoli, a su vez, es el más apuntado en las redes sociales por la eliminación. Por eso, los chistes no se hicieron esperar y estallaron contra Jorge, su pasión por el rock y el extravagante avión.

No es extraño que Sampaoli llegue en el avión de los Rolling Stones, sí con su Selección (I can’t get no) Satisfaction

— Martín (@MartinCuervo84) 4 de julio de 2018