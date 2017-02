Contó la escalofriante experiencia sexual de su amiga y se volvió viral

Jacqueline se volvió, sin querer, una estrella de Twitter. En pocas horas la joven de Texas consiguió miles de retuits y likes por contar una historia escalofriante. Relató qué fue lo que le ocurrió a una joven amiga que conoció a un hombre por Tinder y decidió pasar una noche de pasión con él.

La joven, madre de una niña, con dos empleos y estudiante en sus tiempos libres, contó la desagradable experiencia de su amiga, cuyo nombre mantuvo en reserva. De inmediato, la historia se volvió viral por el tenor y el horrible final.

“Ya se lo conté a muchas personas, pero voy a contarle a todo Twitter la más loca, real y verdadera historia que escuché esta semana…”, comenzó la joven.

@jaquezjaquezz this girl (she’s real) went on a tinder date with this guy (first date)….

