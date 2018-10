Desde que inició octubre los astros indicaron que algunos signos del zodiaco podrían ser infieles, pero ahora se señala directamente quiénes son los que engañarán a sus parejas en estos últimos días del mes.

Capricornio

No estaba en tus planes enamorarte pero lo hiciste, así que ya no debes portarte mal porque te comprometiste en una relación y sabes bien que si eres infiel puedes acabar con todo lo que has planeado.

Tu pareja podría sorprenderte estos últimos días del mes y tú sólo tienes que dejarte llevar, sabes bien que lo suyo sí es amor. ¡No te hagas del rogar!

Libra

Hace algunos meses tuviste una decepción amorosa que te marcó pero debes de superarla y no debes castigar a todo aquél que de verdad quiere comprometerse contigo.

Es probable que sí ames a tu pareja y para lograr que la relación funcione debes confiar y no ser infiel sólo porque sí. ¡Supéralo!

Géminis

En octubre tu peor enemigo fue la rutina y esto te afectó en el terreno amoroso. Así que si quieres resistir la tentación y evitar ser infiel a tu pareja, debes probar nuevas experiencias y te darás cuenta de que esa persona especial de verdad quiere intentarlo contigo.

Aléjate de la rutina y planea nuevas cosas con tu pareja, pueden hacer algo divertido para Halloween y hasta hacer una escapada romántica este fin de semana.

Aries

Debes tener claro que una relación no sólo se sostiene de besos, también implica compromiso, confianza y comunicación. Tú eres de los signos que podría engañar a su pareja antes de que termine octubre porque no te sientes completamente a gusto en tu relación.

Sólo recuerda que no hagas lo que no quieres que te hagan y que si anhelas darle paz a tus emociones, es mejor dejar ir, por muy difícil que sea.