El desagradable hallazgo en un cine luego de proyectar “Cincuenta Sombras Más Oscuras”

El personal del Hayden Orpheum Cinema de Sydney se llevó una desagradable sorpresa luego de la proyección del nuevo film “Cincuenta Sombras Más Oscuras”. Una vez finalizada la película y al limpiar las butacas, encontrar un vegetal que sorprendió al staff.

Las conjeturas comenzaron a emerger luego de que durante la limpieza hallaran un pepino. ¿Para qué llevaría alguien un pepino a una función? El descubrimiento provocó varias especulaciones en el personal de esa sala australiana.

“Ese raro momento en que encuentras un pepino en el cine luego de una sesión de Cincuenta Sombras…”, escribió en su cuenta de Twitter el Hayden Orpheum.

Luego de la publicación, muchos usuarios se preguntaron porqué el trabajador de la sala había tomado con sus manos el vegetal y sacado una fotografía si temía que hubiera sido usado para cuestiones íntimas. “¿Lo recoges sin guantes?”, fue la pregunta de un usuario identificado como Stephen R. Darragh.

@haydenorpheum That’s sooooo strange. Same thing happened in Norway. Only they had two cucumbers 😉 Smells like a PR stunt? 😏 pic.twitter.com/B6ZVqe8awN

— Malou Schack Stitz (@MalouStitz) 15 de febrero de 2017