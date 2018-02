El día en el que Roma se convirtió en la escena de una película de terror

El cielo de Roma sorprendió a todos los peatones y conductores al parecerse a una espeluznante escena de una película de terror.

Millones de pequeños estorninos cubrieron el cielo. Regresaron a la capital italiana buscando calor y refugio de la helada Europa oriental y Escandinavia.

The skys over Rome stuffed with Starling https://t.co/J62gw7gf4P pic.twitter.com/R2HTzINmno

