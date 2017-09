Enteráte cómo es el nuevo desafío viral que puede causar la muerte

Un nuevo desafío virtual inunda las redes sociales. Sin embargo este atenta contra la salud y la vida de las personas. Podría dejar consecuencias de por vida.

Se trata de “Hot water challenge”. El mismo, presenta como principal consiga hervir agua caliente y tirársela encima de uno mismo.

Los primeros videos aparecieron hace algunos meses, cuando algunos usuarios se animaron a publicar imágenes bastantes extremas, donde se los podía ver arrojando agua hirviendo a otras personas, o incluso, otros tuvieron el coraje de tomarla.

The world is full of dumb assess. Pouring boiling water on your head? #hotwaterchallenge pic.twitter.com/65KNw4zOls

— Geek_314 (@G3ek_314) August 19, 2017