Estrenan un hotel al que sólo puede ir gente obesa

En las Bahamas, estrenaron un hotel que es solo para personas obesas. Esto, permite unas merecidas vacaciones a sus huéspedes y sin miradas indiscretas de los demás.

Habrá camas reforzadas, buffet 24 hs y reposeras extra grandes para su comodidad. Los huéspedes de este hotel pesan entre 100 y 200 kilos, así que todo está preparado para ellos, desde el toilette reforzado hasta las reposeras y sillas de playa amplias, informó el sitio The Sun.

No hay nada como una cama amplia para compartir, pero en el caso de las personas que son obesas extremas se complica encontrar una que no se rinda ante su peso. Para esas parejas existe en hotel The Resort de Eleuthera.

“Podría tirarme a la pileta sin importarme cuán grande sean las olas que haga”, expresó Ami, de 28 años. La mujer, sufrió un ataque de ansiedad en 2014 durante su luna de miel en Egipto por su peso.

“Arrancó en el avión cuando no me cerró el cinturón de seguridad y antes de que pidiera un extensor la azafata ya me estaba preguntando si necesitaba uno”, explicó Ami, que pesa 150 kilos.

“El viaje debería haber sido el más feliz de mi vida pero me escondí en el cuarto del hotel durante varios días porque tenía demasiada vergüenza para salir y que la gente se riera de mí”, recordó.

Ami y su marido, Adam, quien pesa 140 kilos, viajaron al Resort y mostrarán su segunda luna de miel a través del programa de televisión “My 18-30 Stone Holiday” (algo así como “Mis vacaciones obesas”), informó el sitio Daily Mail.

Fuente: Minuto Uno.