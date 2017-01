Hace 2 años perdió a su gato, ¡y lo encontró!

Hace 2 años, la mascota que acompañó a Iris Samaniego durante más de 12 años, un gato llamado Diego, se escapó de por el garage de su casa.Tras años de búsqueda intensa, finalmente encontró al siamés, su mejor amigo.

El día que desapareció se escapó por la puerta del garage cuando el padre de Iris fue a visitarla. “Empapelé la ciudad con fotos de él por más de un año”, contó Iris. Todos pensaron que ya no lo volvería a encontrar menos Iris, que nunca perdió la esperanza.

“Un día estaba en el trabajo y una persona me dijo que buscara en un sitio donde se publicaban mascotas perdidas”, reveló Iris. “Le hice caso y vi una cara muy conocida. Me fui corriendo del trabajo al refugio de animales”, agregó.

Cuando Iris y su hermana, Crystal, vieron al gato, se dieron cuenta inmediatamente de que era él. “Cuando lo vi sentí una felicidad indescriptible. Sentí paz y me abrumó la situación porque yo sabía que no estaba muerto. Mi intuición siempre me decía que estaba vivo”, contó emocionada.

“Nunca se den por vencidos. Sigan buscando a sus animales si se perdieron”, dijo Crystal, su hermana.

Diego está feliz de volver a su casa. “Me dijeron que en el refugio estaba muy estresado pero una vez que llegamos a mi casa se sintió como si nunca se hubiera ido”, concluyó Iris.

Fuente: La Nación