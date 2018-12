Insólito: hicieron un minuto de silencio por futbolista que no murió

El club de fútbol irlandés Ballybrack FC pidió disculpas el miércoles pasado tras anunciar que uno de sus jugadores, el español Fernando Nuno La Fuente, había muerto. Pues en la Tercera División de país en varios partidos hubo un minuto de silencio por el futbolista, que aseguraron equivocadamente que falleció.

Tabloids having a bit of fun with the fake footballer death story.. pic.twitter.com/ZYnoa5avaB

— Kevin Purcell (@KevinPurcell_) 28 de noviembre de 2018