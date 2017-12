La mejor canción del año fue escrita por un rapero asesino

La revista de música The Fader eligió a “The Race” del rapero estadounidense Tay-K como la mejor del 2017. La elección se llevó a cabo por las opiniones de críticos que elogiaron el increíble realimso de la letra, además de la manera franca de actuar del joven rapero. A esto hay que sumarle la increíble popularidad de la canción, que alcanzó más de 96 millones de reproducciones en You Tube.

¿Talento desperdiciado?

Tay-K, cuyo nombre real es Taymor Travon McIntyre, tiene solo 17 años y el éxito de su canción puede considerarse como un gran logro, si no fuera por una cosa: actualmente el rapero se enfrenta a la pena de muerte por varios crímenes.

Los críticos de la revista The Fader, en un epílogo para su ‘top’ de los mejores temas, han explicado que intencionadamente no mencionan a algunos músicos, ya que “la generación de clics para sus obras equivale a complicidad con sus crímenes”. No obstante, esto no les impidió elegir a la canción de Tay-K como la mejor del año.

El video de ‘The Race’, que tiene más de 96 millones de visualizaciones en YouTube, fue publicado el 30 de junio y ese mismo día el rapero fue detenido por la Policía.

Para ese momento Tay-K llevaba huyendo de la justicia 3 meses y en el video aparece posando cerca de sus anuncios de búsqueda. Además, se jacta de sus armas y, en general, elimina los límites entre la realidad y la creatividad.

Un camino espinoso hasta la gloria

Los padres del joven rapero son miembros de la extensa comunidad criminal afroamericana Crips. Durante la mayor parte de la infancia de Tay-K su padre estuvo en prisión. Cuando salió, la familia se mudó a Arlington, Texas.

Allí, Tay-K a los 14 años comenzó su cuestionable carrera musical tras organizar un grupo llamado ‘Daytona Boyz’ junto con sus dos amigos apodados ‘Pimpyz’ y ‘Santana Sage’. Actualmente, los tres se enfrentan a cargos por asesinatos.