Mirá al fantasma que apareció en el hotel que inspiró a Stephen King a escribir “El Resplandor”

Dos personas que participaron de un retiro espiritual en el hotel Stanley, ubicado en Colorado, Estados Unidos, captaron la presencia de un extraño ser bajando las escaleras. Ese lugar es conocido por inspirar a Stephen King a escribir la novela “The Shining” -“El Resplandor”.

Después de regresar a su casa en Aurora, Colorado, y revisar las fotos del viaje, notaron la presencia de una nena bajando las escaleras. “Al principio intentamos ser coherentes y le preguntamos a nuestros hijos y amigos si recordaban haber visto a una nena en las escaleras”, escribieron en las redes sociales, donde compartieron la foto. “Nadie lo hizo. No recordamos haber visto nada en las escaleras cuando tomamos la foto”, dijo le hombre en declaraciones al HuffPost.

Según explicó Ben Hansen, ex agente del FBI y presentador del programa “Fact or Faked: Paranormal Files”, donde analizan fenómenos paranormales, la fotografía no presenta signos evidentes de haber sido modificada en computadora.

Según contaron, en el momento en que la foto fue tomada solo había dos personas en las escaleras, el guía turístico y uno de los miembros del grupo hablando por celular. Sin embargo, en la imagen se puede apreciar una tercera figura bajando las escaleras.

Esta no es la primera vez que captan un fenómeno paranormal de estas características. El año pasado, una foto de un supuesto fantasma en el hotel fue noticia en todo el mundo. Lo más curioso es que se encontraba en las mismas escaleras que el espíritu de la pequeña.

By golly! I think I may have captured a #ghost at #StanleyHotel. #EstesPark A post shared by Henry Yau (@ares415) on Apr 12, 2016 at 7:33am PDT

Stephen King se hospedó en el hotel en 1974 y notó que se trataba del lugar perfecto para una historia de fantasmas. Según escribió en su sitio web oficial, él y su esposa eran los únicos huéspedes ya que el establecimiento estaba a punto de cerrar por el invierno.

Ese sueño se convirtió en el tercer libro de King, “The Shining”, escrito en 1977, que luego pasó a la pantalla grande solo tres años después. En 2014, el libro fue nombrado como la tercera mejor novela de Stephen King de todos los tiempos, según una encuesta de la revista Rolling Stone.

Fuente: Minuto Uno.