Pensó que estaba embarazada, pero tenía un quiste de 26 kilos

La joven Kelly Favell junto con su pareja Jamie Gibbins pensaron durante 10 años que podrían estar esperando un bebé, sin embargo al menos tres pruebas caseras lo descartaron por lo que solo creyeron que se trataba de un simple aumento de peso de Kelly. Finalmente los médicos les confirmaron que se trataba de un quiste de más de 20 kilos.

Fue una difícil situación la de la mujer cuando notó que su vientre crecía sin parar. En un principio, pensó que estaba embarazada pero en realidad tenía un quiste que pesó 26 kilos, publicó un diario sensacionalista del Reino Unido.

Las pruebas de embarazo demostraron que no esperaba un bebé pero al ver que su vientre aumentaba creyó que acumulaba peso, así también su pareja Jamie Gibbins.

Tras visitar al médico y después de hacer análisis de sangre y pruebas de embarazo, la joven pareja de Inglaterra hizo una ecografía que reveló que Kelly tenía un quiste ovárico que pesaba como siete bebés recién nacidos.

“Durante un par de años gradualmente fue creciendo mi vientre y no lo entendía porque estaba haciendo ejercicio y comiendo sanamente, pero poco a poco iba creciendo. Se agrandó tan lentamente que no sabía que algo estaba mal”, expresó Keila Favell (28) en The Mirror.