Un perro ganó el concurso al disfraz más original de Halloween

Halloween sin dudas es uno de los festejos más esperados a nivel mundial. Estados Unidos es el epicentro de esta tradición.

Pero los festivales previos también ya son un clásico entre la gente que no dudan en incluir a las mascotas. En uno de ellos, durante el festival de Mainstrasse Paw-Rade, fue el perro Keki quien sorprendió al público con su original disfraz.

my name is mop

i am not dog

pls dip me in

the soapy sog

i wish to clean

ur messy floor

i am not dog

i’m mop for sure pic.twitter.com/quxqimYggb

— Kate Gray 🇨🇦 (@hownottodraw) 23 de octubre de 2017