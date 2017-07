Según un estudio: existen cuatro categorías de usuarios en Facebook

Tres investigadores de la Universidad Brigham Young, en Utah, trabajaron en el estudio sobre el comportamiento de los usuarios de Facebook y qué lleva a estas personas a publicar sus vidas en la red social.

En el relevamiento, los expertos hicieron un listado de 48 afirmaciones y le pidieron a unos 1.000 usuarios activos de esta red cuán identificados se sentían con ella.

En base a esta encuesta, los investigadores llegaron a la conclusión que hay cuatro grupos bien definidos a los que denominaron como:

“Constructores de relaciones”

Son personas que utilizan esta red social como una extensión de su vida real. Solo tienen a amigos, familiares y conocidos en su red social. No tendrían a desconocidos en ella y son muy selectivos cuando agregan a una persona a su muro o le dan “aceptar” a una solicitud.

Son los que más comentan las publicaciones de sus contactos y los que son más proclives a utilizar las reacciones. Los constructores de relaciones se identifican con la afirmación: Facebook me ayuda a expresar el afecto por mi familia o amigos y a ellos les permite expresar su afecto por mi.

Los “portavoces o pregoneros”

Estos usuarios tienen más separados su vida “real”, las relaciones con su familia, con amigos y con su “vida virtual”. Difícilmente publican fotos o historias acerca de ellos o con sus familiares y amigos.

Les gusta mantener informada a la gente, publican noticias de diferentes medios, anuncian eventos, responden y dan información cuando alguno de sus contactos pregunta acerca de cualquier tema.

Los “chicos selfie”:

Son los que utilizan la red social para promoverse así mismos. Al igual que los “constructores de relaciones”, actualizan constantemente su perfil, publican fotos y vídeos, ya sea en solitario o con amigos o familiares.

Pero tienen una gran diferencia: no lo hacen para comunicarse con otros, si no para ganar atención “me gusta” y comentarios. Buscan dar una imagen de ellos mismos ya sea real o no. Se sienten identificadas con la frase “entre más ‘likes’ obtenga, me siento más aprobado”.

Los “testigos”

Tienen Facebook por compromiso social o les gusta, pero raramente se les ve publicar algo, ni siquiera noticias que son de su interés.

De todas las clasificaciones son el grupo mejor informado de lo que les sucede a sus contactos y de las noticias publicadas. Además, admitieron que entran al perfil de personas de las que les gustaría saber algo para revisarlo.

Cabe recordar que Facebook es la red social mas utilizada en el mundo con 2.000 millones de usuarios donde diariamente los individuos pasan en promedio 35 minutos conectados en esa plataforma.