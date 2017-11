Supercampeones: en qué jugador cordobés se inspiraron para crear a Oliver Atom

“Me enteré que el creador de la serie llamada Supercampeones dijo que Oliver Atom estaba inspirado en mí”. La frase la dijo el cordobés Mario Alberto Kempes en FM Vorterix.

Y la historia es tal cual la cuenta el bellvillense que pasó por Instituto. Sin dudas que esa serie quedó marcada a fuego en muchos niños que ya son adultos en todas partes del mundo.

Las aventuras de Oliver Atom en la que parecía “la cancha más grande del mundo” fueron furor durante varios años. Pero lo que pocos conocían es que el personaje fue creado gracias al talento del futbolista cordobés.

El japonés Yoichi Takahashi, autor de los famosos dibujos animados, se apasionó por el fútbol durante el Mundial de 1978 en el cual Kempes fue goleador y figura.

“Ese Mundial me abrió al fútbol, me impresionó mucho ver jugar a Kempes. Desde entonces empecé a interesarme en el fútbol y quise enseñar a los demás, a través de mis dibujos, el atractivo de este deporte, la técnica, sus normas. ¡La gente no sabía ni cuántos jugadores formaban un equipo!, contó tiempo atrás Takahashi.

Si bien “Los Supercampeones” comenzaron a verse en la década del ´90 en nuestro país, empezó a emitirse en 1986. Y todo ocurrió en parte gracias a la magia de un cordobés.

Fuente: La Voz.