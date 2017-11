Terminó preso por twitear una canción contra Macri

“Fue hace más de un año. Siempre escribo cosas que no tienen importancia. Jamás imaginé que un año después iba a tener tanta repercusión”, contó Nicolás Lucero en diálogo con un medio nacional.

“Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la federal (la 12)”, escribió el joven el 17 de agosto de 2016 en su cuenta de Twitter. El jueves pasado, se encontró con un impresionante operativo en la puerta de su casa.

Yo no soy ni k ni nada no me interesa la política, no puedo creer que por twitear una canción de cancha me lleven preso

— Nico ☆ (@nicolucero69) 30 de octubre de 2017