Tiene cáncer, le quedan pocos meses de vida y busca una pareja para su marido

Amy Krouse Rosenthal es una escritora de 51 años que nació en Chicago. Es la autora de más de 30 libros para niños, participó en proyectos cinematográficos y colaboró con todo tipo de publicaciones, como por ejemplo The New York Times. Precisamente en este periódico escribió una carta titulada Deberías de casarte con mi esposo, que también han traducido al español. En ella, la escritora explica que en 2015 fue diagnosticada con cáncer de ovarios y que, antes de morir, se propuso contarle al mundo lo “fácil” que es enamorarse de él.

En la carta, cuenta que conoció a su esposo, con el que tiene tres hijos, cuando tenía 24 años en una cita a ciegas: “Tenía exactamente cero expectativas de que la cita fuera provechosa. Pero cuando tocó a la puerta de mi pequeña casa, pensé: Oh, no, esta persona es muy simpática. Para cuando acabamos de cenar, me quería casar con él”. Poco antes, la escritora lamenta los planes que no podrá cumplir junto a él, pero no se resigna. “Adoptamos entonces el plan alterno (…) para vivir el presente. Para el futuro, quiero presentarles al protagonista de este artículo, Jason Brian Rosenthal”, añade.

A partir de ese momento, elabora la mejor carta de presentación posible para su marido. “Nunca estuve en Tinder, eHarmony ni nada así, pero voy a crear un perfil general de Jason, hecho a partir de mi experiencia con él tras 9.490 días viviendo en la misma casa”. La escritora describe físicamente a su marido -“mide 1,78 metros, pesa 72 kilos, tiene ojos color avellana y cabello entrecano”-, antes de hablar de cómo ha sido su día a día en pareja. “Si nuestro hogar hablara, agregaría que Jason es asombrosamente habilidoso. Este hombre sabe cocinar. (.) Le encanta escuchar música en vivo: es lo que más nos gusta hacer juntos. (…) Es un gran padre. Es compasivo. Y puede voltear las tortitas en el aire”.

La escritora prosigue con más virtudes de su pareja. Asegura que pinta y que es “un acompañante de viajes de ensueño”, antes de descubrir algunas anécdotas del pasado: “Ese es el tipo de hombre que es Jason: llegó al ultrasonido de nuestro primer embarazo con flores. Es el tipo de hombre que, ya que siempre se despierta temprano, me sorprende los domingos en la mañana al hacer caritas felices con algo que se encuentre cerca de la cafetera: una cuchara, una taza o un plátano. Supongo que ya saben suficiente sobre él como para darle sí a su perfil”.

“Quiero tener más tiempo con Jason. (…) Pero eso no va a suceder. Probablemente, solo me quedan algunos días en este planeta. Entonces ¿por qué hago esto? Terminé de escribir esto en el Día de San Valentín, y el regalo más genuino (que no sea un jarrón miniatura) que puedo esperar darle es que la persona apropiada lea esto, busque a Jason y empiece otra historia de amor”, finaliza.

Fuente: La Nación.