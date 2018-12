Un mozo chocó cuatro Ferraris y ahora abrió una cuenta para que le donen plata

La historia de Lin Chin-Hsiang, un joven mozo oriundo de Taiwán que tiene 20 años no tardó en dar la vuelta al mundo.

Es que luego de trabajar durante todo el turno noche en un restaurante de Taipéi, decidió ayudar a su madre e ir a hacer una entrega de mercadería que ella había vendido en su tienda.

Cansado tras una jornada laboral agotadora y al volante de su Mitsubishi para ir a hacer la entrega que su madre no había podido realizar porque estaba enferma, se quedó dormido cuando regresaba a su casa.

Eran las 5.40hs y cuando circulaba por el distrito de Shiding, chocó con cuatro Ferraris. Y si bien su cuerpo no sufrió heridas, si lo hizo su billetera. Es que Lin Chin-Hsiang embistió cinco autos exclusivos de Ferrari que se encontraban en un evento de fanáticos.

Ahora, el mozo tiene que pagar los arreglos que suman 12 millones de dólares taiwaneses, que equivalen a US$ 390.000.

Y al tener un sueldo de US$ 1136, no puede afrontar los gastos. Su seguro debe determinar cuánta plata le cubre. Entonces tuvo una idea: abrió una cuenta para que le donen plata y desató una ola de donaciones. Hasta el momento juntó US$ 24.000, que donaron entre 100 personas.