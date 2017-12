Una anciana colgó una bombacha en el arbolito pensando que era un adorno

En Irlanda hubo un arbolito de Navidad que tenía adornos bastantes particulares. Es que una abuela fue a comprar decoración y se llevó bolas con lencería erótica en su interior, sin darse cuenta de lo que era en realidad.

Su nieta, Alex publicó el hecho en las redes sociales y se viralizó rápidamente ya que fue compartido por una gran cantidad de usuarios.

My 74 year old grandmother bought Christmas baubles in Dunnes Stores, which I have just realised upon decorating her tree that unbeknownst to her upon purchase, they are in fact, lavender glitter G-strings.

Wishing everyone a kinky Christmas this holiday season. pic.twitter.com/saLDl4vcwa

— Alex. (@Alex_Bermingham) December 11, 2017