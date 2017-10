Una joven china se queda ciega después de jugar un día entero a un videojuego

El responsable de la ceguera de Xiaojing no fue un accidente, sino un videojuego. La joven estaba completamente enganchada a un juego para el smartphone llamado Honour of Kings. Después de pasar un día entero jugando sin cesar su ojo dejó de funcionar y fue trasladada a diferentes hospitales hasta que finalmente fue diagnosticada al día siguiente.

Xiaojing reconoció que habitualmente solía pasar unas ocho seguidas sin parar para comer, beber o ir al baño. “Si no trabajo, normalmente me levanto a las seis de la mañana, desayuno, y luego juego hasta las cuatro de la tarde”, dijo a The Global Times. “Como algo, me echo una siesta y luego sigo jugando hasta la una o las dos de las madrugada. Mis padres me advirtieron de que podía quedarme ciega”.

La historia fue compartida en la red social china Weibo, donde los usuarios no se mostraron especialmente empáticos con la situación de Wu. “En esa fotografía todavía está sosteniendo el móvil en la cama”, comentó uno. “Esto es terrible, pero todavía no he borrado el juego de mi móvil”, dijo otro.

Según ha explicado Wu, el especialista que la diagnosticó en el hospital de Nancheng le dijo que “era probable que la oclusión de las arterias retinianas fuese consecuencia de haber jugado en exceso con su teléfono”.

Sin embargo, cuando fue consultado por Daily Mail, el doctor David Allamby de una clínica ocular en Londres aseguró que había una posibilidad ínfima de que Wu hubiese desarrollado la enfermedad por jugar con su smartphone.

“No tienes oclusión de las arterias retinianas por una tensión ocular severa relacionada con mirar a una pantalla como se sugiere aquí. Es generalmente consecuencia de una enfermedad cardiovascular”, dijo. “El único vínculo potencial, y es pequeño, es que ocasionalmente las migrañas pueden ser una causa atípica de oclusión de las arterias retinianas”.

Con unos 200 millones de usuarios, Honour of King es el juego de smartphone más popular de China, y resulta tan adictivo que la compañía ha restringido su uso a los menores de 12 años a una hora al día para evitar riesgos.