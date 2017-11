Una mujer “encontró” a Donald Trump en la oreja de su perro

Internet da para todo, incluso para las cosas más insólitas. Desde personas que “descubren” la silueta de Jesús en una tostada hasta los ya clásicos memes, se viralizan todo tipo de imágenes. Y esta vez involucran, nada más ni nada menos, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Es que una mujer aseguró “encontrar” al mandatario norteamericano en la oreja de su perro. Jade Robinson admitió que al principio no se había dado cuenta del inédito parecido. “Miré la foto 20 veces, le hice zoom y todo, pero no veía nada”, explicó en una entrevista con el diario The Mirror. Y agregó que había sacado la imagen para mostrársela al veterinario, ya que su perro tenía una infección en el oído.

“Con tanta negatividad en Internet, estas pequeñas cosas me hacen sonreír y me encanta saber que Chief puede alegrarle el día a otras personas, incluso aunque sea con su oreja”, bromeó la joven.

Fuente: TN.